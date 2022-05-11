Son dakika: Park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

11.05.2022 10:47

Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki bir otomobili çalan zanlı, güvenlik kamerasından tespit edilerek tutuklandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki bir otomobili çalan zanlı, güvenlik kamerasından tespit edilerek tutuklandı.

Gültepe Mahallesi'nde Yalçın A, pişmaniye satışında kullandığı 55 LP 954 plakalı otomobilini akşam evinin bulunduğu apartmanın otoparkına park etti.

Sabah aracını otoparkta bulamayan Yalçın A, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, binanın güvenlik kamerası görüntülerinden bir kişinin kapısı açık bırakılan otomobili düz kontak yaparak çalıştırıp çaldığını belirledi.

Zanlının çaldığı araca bölgedeki bir akaryakıt istasyonundan da benzin aldığı tespit edildi.

Ekip, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin "hırsızlık", "yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" gibi olaylardan emniyette 12 suç kaydı bulunan Ömer Ö. (36) olduğunu belirledi.

Şüpheli Ömer Ö, evine yapılan baskınla yakalandı. Çalınan otomobil ile araçtan sökülen müzik sistemi de bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, zanlı apartmanın bahçe duvarından atlayıp içeriye girdikten sonra park halindeki otomobili çalıyor. Bölgedeki bir akaryakıt istasyonuna giden şüpheli, yanındaki bir kadın ve çocukla buradaki markete girip daha sonra yakıt alarak ayrılıyor.

Son dakika: Park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Son dakika: Park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Son dakika: Park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Son dakika: Park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Son dakika: Park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Son dakika: Park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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