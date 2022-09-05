O da yasak olduğunu bilmiyordu, polisin kestiği 1.823 liralık cezayla öğrendi

Adana 'da gümrük kaçağı 12 bin 310 paket sigara, 210 şişe içki, 56 cep telefonu ve 50 şarj aleti ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Adana Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

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