Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da gümrük kaçağı 12 bin 310 paket sigara, 210 şişe içki, 56 cep telefonu ve 50 şarj aleti ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğunu belirlediği adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 12 bin 310 paket sigara, 210 şişe içki, 56 cep telefonu ve 50 şarj aleti ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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