Adana'da polislerden okul kütüphanesine 500 kitap bağışı - Son Dakika

Ziyarette okuma etkinliği düzenleyen ekipler, daha sonra öğrencilere kırtasiye malzemesi ve maske dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şubesi, hazırladıkları "Geleceğe Adım Adım" projesi kapsamında Yüreğir ilçesindeki Camili Akarca Ortaokulunu ziyaret ederek kütüphanesine 500 kitap bağışladı.

Adana 'da polisler, bir ortaokulun kütüphanesine 500 kitap bağışında bulundu.

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