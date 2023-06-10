Adana'da Pompalı Tüfekle Amcasını Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Adana'da Pompalı Tüfekle Amcasını Öldürdü

Adana'da Pompalı Tüfekle Amcasını Öldürdü

10.06.2023 00:52

Adana'da Mehmet Nazmi Simler, tartıştığı amcası Burak Simler'i sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında, Mehmet Nazmi Simler (28) ile amcası Burak Simler (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Nazmi Simler, evden getirdiği pompalı av tüfekle amcasına ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan amca Simler, kanlar içinde yığıldı. Simler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adana'da Pompalı Tüfekle Amcasını Öldürdü

POLİS GÖZALTINA ALDI

Cinayet şüphelisi Mehmet Nazmi Simler'i gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Pompalı Tüfekle Amcasını Öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
00:29 Zaman ikisine farklı davranmış! Semih ve Kaka'nın son halleri mizah konusu oldu
00:25 Zaman ikisine farklı davranmış! Semih ve Kaka'nın son halleri mizah konusu oldu
00:24 Adana'da Pompalı Tüfekle Amcasını Öldürdü
00:22 Adana'da bir kişi tartıştığı amcasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
00:08 Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan atanması Borsa İstanbul'u yükseltti
00:04 Borsada Mehmet Şimşek etkisi! BIST 100 endeksi rekor kırdı
00:04 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakiplerimizin hakkını vermek istiyorum
00:00 Güzel şeyler de oluyor! "Onlar kötü değil biz daha iyiydik" diyen Okan Buruk, ezeli rakiplerinin hakkını verdi
23:28 Bakan Mehmet Şimşek, yeni atanan Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan övgüyle bahsetti: Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum
23:24 Bakan Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan övgüyle bahsetti: Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2023 02:24:56. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Pompalı Tüfekle Amcasını Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement