Adana'da Pompalı Tüfekle Amcasını Öldürdü

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında, Mehmet Nazmi Simler (28) ile amcası Burak Simler (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Nazmi Simler, evden getirdiği pompalı av tüfekle amcasına ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan amca Simler, kanlar içinde yığıldı. Simler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Cinayet şüphelisi Mehmet Nazmi Simler'i gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.