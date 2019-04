Adana'da Renkli Karnaval Korteji (Ek Görüntüyle)

ADANA'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Nisan'da Adana 'da- Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ' renkli görüntülere sahne oluyor. Karnaval kapsamında yapılan kortej yürüyüşünde kostümlü binlerce kişi yürürken, on binlerce kişi de izledi.7'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için kent merkezindeki ana bulvar ve meydanlara stantlar kuruldu. Karnaval heyecanının yaşandığı kentte, çok sayıda sergi, panel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Sokak gösterilerinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Karnaval coşkusunu müzik ve dansla yaşayan kişiler, gönüllerince eğlendi.BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜAdana'da süren 'Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüşe katılanlar, çalan şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi.75. Yıl Sanat Galerisi önünden başlayan yürüyüşte renkli kostümler giyen, yüzlerini boyayan, portakal çiçeği temalı şapkalar ve maskeler takan katılımcılar, müzik eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı'nda oluşturulan Karnaval Alanı'na dek yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Karnavalın fikir babası Toyota Türkiye CEO 'su Ali Haydar Bozkurt, Menderes Samancılar Hürriyet Gazetesi Yazarı Ayşe Arman 'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim de karnaval yürüyüşüne katıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş , resmi olmayan sonuçlara göre Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Zeydan Karalar ve kent protokolü de kortejde yer aldı. Kolunda serum olan bir kişinin de kortej yürüyüşünü izlemesi dikkat çekti.RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTUKentteki çok sayıda okul, dernek ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çevre illerden ve yurtdışından da katılımın olduğu yürüyüşte, animatörler ve çeşitli figürler korteje renk kattı. Karnaval gongunun çalındığı yürüyüş sonunda katılımcılara teşekkür eden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, karnavalın her geçen gün daha da büyüyüp geliştiğini söyledi. Ünlü konuklar, sahnede katılımcıları selamlarken, sanatçı İrem Derici ise konser verdi.