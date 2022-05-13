Son dakika haber! Adana'da şafak vakti hırsızlara yönelik operasyon - Son Dakika
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Son dakika haber! Adana'da şafak vakti hırsızlara yönelik operasyon

13.05.2022 07:01

Bir son dakika haberine göre Adana'da şafak vakti hırsızlara yönelik operasyon Adana'da birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon yapıldı.

Adana'da şafak vakti hırsızlara yönelik operasyon

ADANA - Adana'da birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlara yönelik operasyon düzenledi. Birçok hırsızlık olayına katılan şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haber! Adana'da şafak vakti hırsızlara yönelik operasyon
Son dakika haber! Adana'da şafak vakti hırsızlara yönelik operasyon
Son dakika haber! Adana'da şafak vakti hırsızlara yönelik operasyon
Son dakika haber! Adana'da şafak vakti hırsızlara yönelik operasyon
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Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Adana'da şafak vakti hırsızlara yönelik operasyon - Son Dakika


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