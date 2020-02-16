Adana'da salsa yarışması yapıldı - Son Dakika

Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Sportif Salsa Dansları Kulüplerarası Etap Yarışması Adana'da gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin destekleriyle ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda yapılan yarışmada minikler, yıldızlar, gençler ve yetişkinler kategorilerinde yarıştı.

Şampiyona sonucunda dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İsmail Güneş, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Yuşa Davarcı verdi.