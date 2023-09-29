Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında - Son Dakika

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

Son Güncelleme: 29.09.2023 07:31

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine sabah saatlerinde rüşvet operasyonu düzenlendi. 61 kişiye yönelik operasyonda aralarında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı, imar müdürü, mimarların da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ekiplerin binalardaki aramaları sürüyor.

Adana'da Seyhan ve Çukurova Belediyelerine şafak vakti imar yolsuzluğu rüşvet operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 61 kişi hakkında gözaltı kararı bulurken çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ADANA'DA, SEYHAN VE ÇUKUROVA BELEDİYELERİNE RÜŞVET OPERASYONU

61 KİŞİYE YÖNELİK OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova Belediyeleri hakkında yürüttüğü umar yolsuzluğu ve rüşvet soruşturması kapsamında 61 kişiyi yönelik operasyon düzenlendi.

ADANA'DA, SEYHAN VE ÇUKUROVA BELEDİYELERİNE RÜŞVET OPERASYONU

ARALARINDA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA VAR

Şafak vakti söz konusu şahısların evlerine ve Seyhan ile Çukurova Belediye hizmet binalarına baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı, imar müdürü, mimarlar, Çukurova Eski Belediye Başkan Yardımcısı, ve imar müdürünün de olduğu öne sürüldü. Ekipleri belediye binalarındaki araması devam ediyor.

ADANA'DA, SEYHAN VE ÇUKUROVA BELEDİYELERİNE RÜŞVET OPERASYONU
ADANA'DA, SEYHAN VE ÇUKUROVA BELEDİYELERİNE RÜŞVET OPERASYONU
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında - Son Dakika
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