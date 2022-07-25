Adana'da gece saatlerinde çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da gece saatlerinde çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

25.07.2022 08:25
Adana'da gece saatlerinde çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde gece saatlerinde çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Adana merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde gece saatlerinde otomobillerle bir sokağa gelen iki grup kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

Çatışmanın yaşandığı sokak savaş alanına dönerken olayda, Sergen Çelik, Ramazan Demirtaş, Ümit Ekmekçi, Serhat Saygılı, Muhammet Savan yaralandı. Yaralılardan Demirtaş, Savan, Ekmekçi ve Saygılı arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

2 KİŞİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi silahla vurulmuş ve yanında tabanca bulunan Sergen Çelik'in öldüğünü belirledi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Demirtaş da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, Sergen Çelik'in yanında ve yakınında tabanca ile sokakta dolu şarjör ele geçirirken silahlardan ateşlenen 28 boş kovan buldu. Delil toplama çalışmasının ardından olay yerindeki ve hastanedeki cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Adana'da gece saatlerinde çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Adana'da gece saatlerinde çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
YORUMLAR
500
Adana'da iki grup sokak ortasında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki grup sokak ortasında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Adana Yüregir, kavga, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da gece saatlerinde çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:35 Ebru Gündeş'in annesinin ölüm nedeni belli oldu
08:25 Adana'da gece saatlerinde çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
08:11 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı arızalandı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
01:15 Ceza konserinde alkolün dozunu kaçıran gençler olay çıkardı
01:02 Resmi Gazete'de yayınlandı! Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
00:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi!
00:01 Emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıran çalışma! Bakanlık, 3 formülü masaya yatırdı
23:18 Sivas'ta çobanın hırsız sanıp tüfekle vurduğu 3 kişinin koyun ticareti yaptığı öğrenildi
22:42 Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
22:32 Yürek yakan kazada yaşamını yitiren polis memuruyla ilgili kahreden detayı Emniyet Müdürü paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 08:43:19. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da gece saatlerinde çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement