Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde hafif ticari aracıyla seyreden Ayhan A, iddiaya göre başında kask olan motosiklet sürücüsünün bir el ateş etmesi sonucu sol bacağından yaralandı.

Adana'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde hafif ticari aracıyla seyreden Ayhan A, iddiaya göre başında kask olan motosiklet sürücüsünün bir el ateş etmesi sonucu sol bacağından yaralandı. Aydın, yakınları tarafından hastahaneye kaldırıldı. Polis, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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