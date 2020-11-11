Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde hafif ticari aracıyla seyreden Ayhan A, iddiaya göre başında kask olan motosiklet sürücüsünün bir el ateş etmesi sonucu sol bacağından yaralandı.
Aydın, yakınları tarafından hastahaneye kaldırıldı.
Polis, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
- Kaynak: AA
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