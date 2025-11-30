Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada
30.11.2025 13:59
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada
Haber Videosu

Adana'da bir kişi, 5 yaşlarındaki kız çocuğunun başını otomobilin arkasına çarptıktan sonra yere fırlattı. Dehşet anları çevredeki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'da bir kişinin, kızı olduğu değerlendirilen 5 yaşlarındaki çocuğu, başını otomobilin arkasına çarptıktan sonra yere fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Yanında eşi olduğu değerlendirilen kadın ve küçük yaşlarda 3 çocukla yürüyen erkek, ara sokağa girdi. Bu sırada çocuklardan biri gruptan uzaklaştı. Sinirlenen erkek, çocuğun başını otomobilin arkasına çarptı.

GÖRÜNTÜLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu kişi daha sonra küçük çocuğu boynundan tutup kaldırarak yere fırlattı. Şüpheli, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi darbettiği çocuğu elinden tutarak, yanındakilerle yürümeye devam etti. Yaşananlar çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Redne Ender Redne:
    Akparti yüzyılında ahlak ekonomi adalet aile etik vs. hepsi dipte ama suç enflasyon zamlar tavan yapıyor 9 21 Yanıtla
    Dadaş 20 Dadaş 20:
    ender önünden yede ...meleme.. 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada
