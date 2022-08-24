KOMŞUSUNU ÖLDÜREN 70 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ BANA NE ÖLDÜYSE - Son Dakika
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KOMŞUSUNU ÖLDÜREN 70 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ BANA NE ÖLDÜYSE

24.08.2022 10:43
KOMŞUSUNU ÖLDÜREN 70 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ BANA NE ÖLDÜYSE

ADANA'da sokakta bağırdığı öne sürülen komşusu Yılmaz Sucu'yu (55), tabancayla vurarak öldüren Mehmet Gençler (70), tutuklandı.

ADANA'da sokakta bağırdığı öne sürülen komşusu Yılmaz Sucu'yu (55), tabancayla vurarak öldüren Mehmet Gençler (70), tutuklandı. İfadesinde cinayeti itiraf eden Gençler, adliyeye sevk edilirken, Ne cinayeti Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bana ne öldüyse dedi.

Olay, 22 Ağustos günü saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıyakıp Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkan Yılmaz Sucu, iddiaya göre, Evime hırsız girdi. Hırsız var diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine aynı sokaktaki 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Mehmet Gençler, Sucu'ya tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olayın yaşandığı yerin yaklaşık 100 metre uzağındaki çay ocağına giden Sucu, burada arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Evindeki ruhsatsız tabancayı alan Gençler, tartıştığı Sucu'nun yanına yaklaşıp, 2 el ateş etti. Sucu, göğsüne ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

KENDİSİNİ EVE KAPATTI

Olayın ardından kaçan ve havaya ateş açan Gençler, bu kez yolda daha önceden tartıştığı ancak olayla ilgisi olmayan İbrahim Güven ile karşılaştı. Gençler, silahtaki mermilerin bittiğini fark edince Güven'i tabancanın kabzasıyla darbetti. Güven'i başından hafif yaralayan Gençler, kendisini evine kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sucu ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Polisin operasyonuyla gözaltına alınan Mehmet Gençler, emniyete götürüldü. Gençler emniyetteki ifadesinde, Sokakta bağırmaya başladı, rahatsız oldum. Dışarı çıktığımda bana küfretti. Ben de tabancayla vurdum dedi. Adliyeye sevk edilen Gençler, sağlık kontrolünün ardından çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, Ne cinayeti Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bana ne öldüyse. Hak eden ölmüştür diye konuştu.

Mehmet Gençler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Komşusunu öldüren 70 yaşındaki şüpheli: Bana ne öldüyse Komşusunu öldüren 70 yaşındaki şüpheli: Bana ne öldüyse Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOMŞUSUNU ÖLDÜREN 70 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ BANA NE ÖLDÜYSE - Son Dakika

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