Adana'da Suça Karışan 7 Kişi Yakalandı

Adana
'da polis, çeşitli suçlara karışan 7 kişiyi yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Seyhan
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Kocavezir Mahallesi'nde Serdar A'nın tabancayla bacağından vurularak yaralanmasıyla ilgili yaptıkları araştırma sonucunda olayın şüphelisi Onur C. A'yı silahla birlikte yakaladı. Sümer Mahallesi
'nde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada Adil Ç'nin bıçakla yaralanması ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise ekipler, şüpheliler Feyyaz C.D, Ömerhan D, Tolgahan D. ve Buluthan D'yi olayda kullanılan 1'i kuru sıkı olmak üzere 2 tabancayla birlikte yakaladı.
Öte yandan ekipler, yaptıkları çalışmalarla, Gülbahçesi Mahallesi
'nde "yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Serkan
A. ile Hürriyet Mahallesi
'nde otomobilinde pompalı tüfek ele geçirilen Ahmet O'yu gözaltına aldı.