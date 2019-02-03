Son Dakika Haberleri: Adana'da Suça Karışan 7 Kişi Yakalandı

Adana'da Suça Karışan 7 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Adana'da polis, çeşitli suçlara karışan 7 kişiyi yakaladı.

Adana'da Suça Karışan 7 Kişi Yakalandı, System.String[]
Adana'da polis, çeşitli suçlara karışan 7 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Kocavezir Mahallesi'nde Serdar A'nın tabancayla bacağından vurularak yaralanmasıyla ilgili yaptıkları araştırma sonucunda olayın şüphelisi Onur C. A'yı silahla birlikte yakaladı.

Sümer Mahallesi'nde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada Adil Ç'nin bıçakla yaralanması ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise ekipler, şüpheliler Feyyaz C.D, Ömerhan D, Tolgahan D. ve Buluthan D'yi olayda kullanılan 1'i kuru sıkı olmak üzere 2 tabancayla birlikte yakaladı.

Öte yandan ekipler, yaptıkları çalışmalarla, Gülbahçesi Mahallesi'nde "yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Serkan A. ile Hürriyet Mahallesi'nde otomobilinde pompalı tüfek ele geçirilen Ahmet O'yu gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:53 Kaynak: AA

Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa
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