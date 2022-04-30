Taksinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ticari taksinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Solaklı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Caddesi'nde Muhammed Hakan D. idaresindeki 01 T 2632 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu İbrahim El Ahmed'e çarptı.

Yaralanan çocuk, vatandaşlar tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmed, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan sürücü, kazadan yaklaşık bir saat sonra polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına, refüjden bir anda yola çıkan çocuğa taksinin çarpması, sürücünün kaçması ve vatandaşların yaralı çocuğun yardımına koşması yansıdı.