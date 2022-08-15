Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 20 obje ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 20 obje ele geçirildi

15.08.2022 14:44
Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 20 obje ele geçirildi

Adana'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 17 sikke ve 3 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 17 sikke ve 3 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde şüpheli M.R.S'nin üstünü aradı.

Aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 17 sikke, üstünde haç işareti bulunan bir küpe ve yüzük parçası olduğu düşünülen 2 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.R.S, jandarma karakoluna götürüldü.

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Kaynak: AA

Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 20 obje ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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