Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 20 obje ele geçirildi

Aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 17 sikke, üstünde haç işareti bulunan bir küpe ve yüzük parçası olduğu düşünülen 2 obje ele geçirildi.

Adana 'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 17 sikke ve 3 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

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