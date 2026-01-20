Adana'da TOKİ Mağduriyeti İsyanı - Son Dakika
Adana'da TOKİ Mağduriyeti İsyanı

20.01.2026 12:38
Adana’da 4 yıldır TOKİ tarafından mağdur edildiklerini, fahiş artış oranlarıyla borçlandırıldıklarını söyleyen vatandaşların eylemine CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer destek verdi. CHP'li Şevkin, "Afet gerekçe gösterilerek evleri ellerinden alınan, bazen 3 daireye bir daire karşılığı çıkan insanların mağduriyetleri var. Bir an önce yetkililerin buraya gelip vatandaşımızla, muhtarımızla görüşerek çözüm bulması gerekiyor. Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’ye çağrımızdır; gelin bu insanların mağduriyetini burada çözün" dedi.

TOKİ, 2021 yılında Adana'nın Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesine başladı. Projeye gönüllü katılan vatandaşlar, evlerini dönemin koşullarında 275 bin ile 400 bin lira arasında değişen bedeller karşılığında TOKİ'ye devretti. TOKİ yetkilileri, konutların 1,5 yıl içinde teslim edileceğini ve hak sahipleri evlerine yerleştikten sonra borçlandırmanın başlayacağını taahhüt etti. Vatandaşlar, kira yardımı alacakları ve kısa sürede yeni evlerine kavuşacakları umuduyla evlerini boşalttı. Ancak aradan geçen 4 yıla rağmen konutlar teslim edilmediği gibi verilen kira yardımı da güncel kira bedellerinin altında kaldı. Dört yıldır kira farkını ceplerinden ödeyerek yeni evlerini bekleyen vatandaşlar, TOKİ'ye olan borçlarının yaklaşık 5 kat arttığını öğrenince şok yaşadı.

CHP Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer'e yaşadıklarını anlatan vatandaşlar, TOKİ'den aylık yaklaşık 5 bin lira kira yardımı aldıklarını, kalan kısmı ise kendi imkanlarıyla karşıladıklarını ifade etti.

Yıkılan ve TOKİ'ye devrettikleri evlerin değerinin 5 yıl içinde yalnızca iki katına çıktığını, buna karşılık kendilerine vaat edilen yeni konutların fiyatının aynı sürede neredeyse beş kat arttığını belirten yurttaşlar, borçlarının yeniden yapılandırılmasını talep etti.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, "Buradaki esas mesele, 2022 yılında TOKİ ve Çevre Bakanlığı yetkilileri vatandaşa 'Hiçbir artırım olmayacak' diye söz vermişler. 200 bin lira, 400 bin lira, 600 bin lira olarak imzalatılan evraklar şimdi 2 milyondan 6 milyon liraya kadar yükselmiş. Burada aslolan vatandaşın mağduriyeti. Vatandaşın talebi Çevre Bakanlığı ve TOKİ yetkililerinin buraya gelip vatandaşla masaya oturması. Burada fazlaca fahiş çıkarılmış" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise TOKİ'nin malzemeye, inşaat maliyetlerine gelecek zamları öngörmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"İnsanlar dar gelirli ya da orta gelirli. Zaten afet gerekçe gösterilerek evleri ellerinden alınan, bazen 3 daireye bir daire karşılığı çıkan insanların mağduriyetleri var. Bir an önce yetkililerin buraya gelip vatandaşımızla, muhtarımızla görüşerek çözüm bulması gerekiyor. Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'ye çağrımızdır; gelin bu insanların mağduriyetini burada çözün. Bu şekilde olmaz. Zaten afetin vurduğu Adana'ya bir de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vurmasın."

Kaynak: ANKA

