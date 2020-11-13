Trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre İsmail Aydın idaresindeki 01 FB 770 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Şehir Hastanesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Turhan Adamhasan'ın kullandığı 06 YV 426 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.
Yaralanan sürücü Aydın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Hasar gören otomobil olay yerinden çekildi.
- Kaynak: AA
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