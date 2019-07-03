Adana'da yabancılara yönelik değerlendirme toplantısı
2 saat önce
Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında yabancılara yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:09 Kaynak: AA
Valisi Mahmut Demirtaş
başkanlığında yabancılara yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirtaş başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Suriyeliler başta olmak üzere Adana'da yaşayan, yasalara uymayarak kamu düzenini bozan ve suça karışan yabancıların durumu ele alındı.
Toplantıda, insani gerekçelerle Adana'da bulunan Suriyelilerin ve diğer yabancı uyrukluların toplumsal yaşamda dikkat etmesi gereken bazı kurallar olduğunu belirten Demirtaş, Türkiye
'de yaşayan herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına koşulsuz uymak zorunda olduğunu kaydetti.
Vali Demirtaş, yasalara uymayarak kamu düzenini bozan yabancıların durumunu değerlendirmek üzere ilgililerle bir araya geldiklerini, bu şekilde suça karışan şahısları sınır dışı edeceklerini dile getirdi.
Toplantıya, Çukurova
Kaymakamı Osman Sarı
, Sarıçam
Kaymakamı Ali Murat Kayhan
, Seyhan
Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz
, Yüreğir
Kaymakamı Oğuzhan Bingöl
ile ilgili diğer yetkililer katıldı.
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