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Son dakika haber | Yaşlı kadın evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber | Yaşlı kadın evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti

04.02.2022 09:54

Son dakika gündem haberi: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde çıkan yangında dumandan etkilenen 85 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde çıkan yangında dumandan etkilenen 85 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dadaloğlu Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katında yaşayan Hatice Mazı'nın evinden duman çıktığını gören komşuları, durumu 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Eve giren ekipler, mutfakta hareketsiz yatan Mazı'yı dışarıya çıkardı.

İlk belirlemelerde dumandan etkilendiği tespit edilen Mazı, sağlık ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ocaktaki yemeğin alev almasından kaynaklandığı belirlendi.

Mazı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son dakika haber | Yaşlı kadın evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti
Son dakika haber | Yaşlı kadın evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti
Son dakika haber | Yaşlı kadın evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti
Son dakika haber | Yaşlı kadın evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti
Son dakika haber | Yaşlı kadın evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti
Son dakika haber | Yaşlı kadın evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti

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112 Acil, İtfaiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yaşlı kadın evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Yaşlı kadın evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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