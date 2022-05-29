ADANA'DAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

ADANA'DAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA

29.05.2022 09:57

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasını mercek altına aldı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışmaları ve daha önce gözaltına alınan üyelerinin verdiği ifadelerden yola çıkan polis, Habib Ö., Turgay A., Harun Y. Figen Y. ile Gülden D.'nin ismine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, savcılığın yakalama kararı verdiği 5 şüpheliyi, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Habib Ö.?nün, örgüte ait yurtlarda kalan öğrencilerden sorumlu olduğu tespit edilirken, şüphelinin sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunup, propaganda yaptığı kaydedildi. Turgay A.?nın ise örgütün kapatılan dershanesinde serrehber olarak görev yaptığı, elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'da 30 bin liralık hesap artırımına gittiği saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Habib Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA'DAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA
ADANA'DAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA
ADANA'DAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA
ADANA'DAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA

YORUMLAR
500
Adana'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama Adana'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama İzmir'deki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama İzmir'deki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADANA'DAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 11:14:16. #1.12#
SON DAKİKA: ADANA'DAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement