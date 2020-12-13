Adana Demirspor'da sportif direktörlüğe Gökhan Göktürk atandı
13.12.2020 22:24
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Ümit Özat'ın istifasının ardından Başkan Murat Sancak, sportif direktörlüğe tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk'ün atandığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Ümit Özat'ın istifasının ardından Başkan Murat Sancak, sportif direktörlüğe tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk'ün atandığını açıkladı.
Başkan Sancak'ın Ümit Özat'ın istifasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Adana demirspor sportif direktörlüğüne tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk atanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
(Umutcan İşledici/İHA)
Son Dakika Sergen Yalçın Alanya maçı sonrası patladı: Hakemler berbat, kimle mücadele edeceğimizi şaşırdık İranlı eski milletvekili Nasıri, Zarif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını eleştirdi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti Son Dakika: Türkiye'de 13 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 218 kişi vefat etti, 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma