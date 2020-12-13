Adana Demirspor'da sportif direktörlüğe Gökhan Göktürk atandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Ümit Özat'ın istifasının ardından Başkan Murat Sancak, sportif direktörlüğe tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk'ün atandığını açıkladı.

Başkan Sancak'ın Ümit Özat'ın istifasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Adana demirspor sportif direktörlüğüne tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk atanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici/İHA)