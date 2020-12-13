Adana Demirspor'da sportif direktörlüğe Gökhan Göktürk atandı - Son Dakika

Adana Demirspor'da sportif direktörlüğe Gökhan Göktürk atandı

13.12.2020 22:24
Adana Demirspor'da sportif direktörlüğe Gökhan Göktürk atandı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Ümit Özat'ın istifasının ardından Başkan Murat Sancak, sportif direktörlüğe tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk'ün atandığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Ümit Özat'ın istifasının ardından Başkan Murat Sancak, sportif direktörlüğe tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk'ün atandığını açıkladı.

Başkan Sancak'ın Ümit Özat'ın istifasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Adana demirspor sportif direktörlüğüne tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk atanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici/İHA)

Adana Demirspor'da sportif direktörlüğe Gökhan Göktürk atandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Ümit Özat, Göktürk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor'da sportif direktörlüğe Gökhan Göktürk atandı - Son Dakika Spor


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