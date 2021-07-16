Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı

Adana Demirspor transfer döneminde fırtınalar estirmeye devam ediyor. Younes Belhanda ve Mario Balotelli'yi kadrosuna katan Mavi Şimşekler, David Luiz transferinde de sona geldi.

İSTANBUL'DA RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Fanatik'in haberine göre; Son dakika sürprizi yaşanmaz ve süreçte bir pürüz çıkmazsa ise David Luiz'in kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek Adana Demirspor'la resmi sözleşmeyi imzalayacak. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da perşembe akşamı canlı yayına çıkarak "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. Umarım bitirebiliriz. Komisyonlar yüksek olduğunda biraz pazarlık yapmanız gerekir" ifadelerini kullanmıştı.