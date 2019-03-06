Son Dakika Haberleri: Adana Galatasaray Taraftarları Derneği Kuruldu

Adana Galatasaray Taraftarları Derneği Kuruldu

31 dakika önce

Adana Galatasaray Taraftarları Derneği kuruldu.

Adana Galatasaray Taraftarları Derneği Kuruldu, System.String[]
Adana Galatasaray Taraftarları Derneği kuruldu.

Kurucu Başkan Ozan Burucu, Başkan Yardımcısı Ahmet Özsırkıntı, Genel Sekreter Duygu Burucu, Sayman Serdar Puli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Selen Canoğulları, Elif Sönmez ve Ertan Acarlar nezaretinde faaliyetlerine başlayan dernek, amacını ve çalışma koşullarını da belirledi.

Adana Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Ozan Burucu, Adana, Mersin, Tarsus ve Osmaniye'de yerleşik veya Adana, Mersin, Tarsus ve Osmaniye doğumlu olan ve Galatasaray spor takımlarını destekleyen taraftarların birlik ve dayanışmasının yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü'ne manevi destek sağlamayı, Galatasaray taraftarına organizasyonlar düzenlemeyi, spor ve Galatasaray taraftarlığı bilincini arttırmayı amaçladıklarını vurguladı. Görev alanlarına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürüteceklerini belirten Burucu, üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için toplantılar ve sosyal etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti.

Burucu, Adana Galatasaray Taraftarları Derneği tanıtım toplantısı yaparak üye adayı taraftarlara derneğin ilerleyen günlerde yapacağı organizasyon ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Burucu, Türkmenbaşı Bulvarı'nda çalışmalarına başlayan Adana Galatasaray Taraftarları Derneği'nin hem Galatasaray camiasına hem de Adana, Mersin, Tarsus ve Osmaniyeli Galatasaraylı taraftarlara hayırlı olmasını diledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:59 Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, Galatasaray, Adana, Spor
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