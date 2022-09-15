Adana'da sosyal konut umudu! Vatandaş 6 bin 356 daire için uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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Adana'da sosyal konut umudu! Vatandaş 6 bin 356 daire için uzun kuyruklar oluşturdu

15.09.2022 10:18

Sosyal konut projesinin etkisi devam ederken 6 bin 356 sosyal konutun inşa edileceği Adana'da başvuru yapmak isteyenler, kamu bankaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sektör temsilcileri çevre illere oranla şehirdeki rakamın bir hayli yüksek olduğunu söylerken, sırada bekleyen vatandaşlar ise kurayı heyecanla beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştı. Dar gelirli aileler için TOKİ, tek seferde 250 bin konut inşa edecek.

Adana'da sosyal konut heyecanı; 6 bin 356 konuta yoğun talep

BAŞVURU SAYISI 1 MİLYONA YAKLAŞTI

Sektör temsilcileri, inşa edilecek olan konutların inşaat sektörüne nasıl bir etki oluşturacağına dair değerlendirmede bulunurken, vatandaşlar ise bu projeden dolayı heyecanlandıklarını söyledi. 81 ilde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projede şimdiye kadar 900 binden fazla başvuru yapıldı. Başvurular 31 Ekim'e kadar sürecek.

Adana'da sosyal konut heyecanı; 6 bin 356 konuta yoğun talep

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Başvurular nedeniyle birçok ilde bankalarda ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu. Başvuru için gelenler ise bu projeyle ev sahibi olabilecekleri için heyecanlı olduklarını ifade ettiler. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak tanıtılan çalışma, Adanalıları da heyecanlandırdı.

Adana'da sosyal konut heyecanı; 6 bin 356 konuta yoğun talep

6 BİNDEN FAZLA KONUT YAPILACAK

6.356 sosyal konutun inşa edileceği Adana'da merkez Seyhan-Yüreğir ve Çukurova ilçelerine 4 bin 100, Sarıçam'a 800, Yumurtalık'a 300, İmamoğlu ve Kozan'a 500'er, Tufanbeyli'ye ise 156 konut yapılacak. Adana'nın proje kapsamında, Türkiye genelinde ilk 7'de olduğunu kaydeden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Bütün dünyada sosyal yardımlaşma, sosyal konut ölmüş durumdayken, Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması, yüreğimize su serpti. Çevre illerimizde Kahramanmaraş'ta 2 bin 600, Mersin'de 3 bin 300, Osmaniye'de 1600, Hatay'da ise 4 bin 500 sosyal konut yapılacak. Adana'mız, çevre illerimize oranla ön planda tutulmuş" diye konuştu.

"HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Proje sayesinde daha önceden tapusu olmayanların ev sahibi olabileceğini aktaran Karslıoğlu, rekabet ortamı da gelişeceği için emlak sektöründeki fiyatların aşağı çekilebileceğini söyledi. Banka önünde sıra bekleyen Dudu Caymaz (65) ise daha önce çok kez TOKİ'ye başvuru yaptığını ancak kura çekimlerinde kendisine daire çıkmadığını belirterek, "Heyecanla bekliyoruz" dedi.

Şeyma Yeşil (20) de proje kapsamında konutların yüzde 20'sinin gençlere ayrılmasından mutlu olduğunu söyledi.

YORUMLAR
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Dere yatağında cesedi bulunan gencin katili en yakın arkadaşı çıktı Dere yatağında cesedi bulunan gencin katili en yakın arkadaşı çıktı ADANA'DA SOSYAL KONUT HEYECANI; 6 BİN 356 KONUTA YOĞUN TALEP ADANA'DA SOSYAL KONUT HEYECANI; 6 BİN 356 KONUTA YOĞUN TALEP
Kaynak: DHA

Mustafa Karslıoğlu, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da sosyal konut umudu! Vatandaş 6 bin 356 daire için uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da sosyal konut umudu! Vatandaş 6 bin 356 daire için uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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