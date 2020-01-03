Adana hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor - Son Dakika

Adana hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor

6 saat önce

Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyorAdana'da yoğun yağışın ardından denizde çıkan hortum Medet Dağtekin'in evinin çatısını uçurdu.

Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor

Adana'da yoğun yağışın ardından denizde çıkan hortum Medet Dağtekin'in evinin çatısını uçurdu. Biri 4 aylık diğeri 2 yaşındaki çocukları ve eşiyle babasının evine yerleşen Dağtekin, yardım beklediklerini söyledi.

Geçen hafta yoğun yağış nedeniyle göle dönen kentte cumartesi günü akşam saatlerinde Karataş ilçesinde denizde hortum oluştu. Yaklaşık 30 kilometre boyunca ilerleyen hortum, Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'nde işsiz Medet Dağtekin'in evinin çatısını uçurdu. Hortumda uçan çatı, düştüğü bölgede bir evin balkonuna da zarar verdi. Yağışın devam etmesiyle eşyaları kullanılamaz hale gelen Dağtekin, eşi Çağla, çocukları Yeşim (2) ve 4 aylık Melike'yi de alarak babasının evine yerleşti.

Çatı uçtuktan sonra kendisinin de enkazın altında kaldığını belirten Medet Dağtekin, Ağabeyim ve yeğenlerim misafirliğe gelmişlerdi. Dışarıdan da ses gelince hortum olduğunu anladık. Bir anda aşağı kata kaçmaya çalışırken, çatımız uçtu. Kızım Yeşim tahtaların arasında kaldı. Hızla kızımı bulunduğu yerden çıkarırken ben de düştüm. Beni de ağabeyimler çıkarttı. Evimin çatısının yapılmasını istiyorum. Çocuklarımla bu kış gününde perişan oldum. Sağlam bir şeyimiz kalmadı. Yardım bekliyorumdedi.

'ÇOK KORKTUK'

Suriye'deki iç savaştan kaçıp, hortumun çatıyı uçurduğu bölgede boş araziye kurduğu çadırda ailesiyle yaşayan Mahmut El Cabbar da (16), büyük korku yaşadıklarını belirtirken, Hortum bir sesle geldi. Bir anda ne olduğunu anlayamadık. Çadırın da uçmasından korkup, akrabalarımızın evine yerleştik diye konuştu.

Adana hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor

Hürriyet Mahallesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:04 Kaynak: DHA
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