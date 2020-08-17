ADANA 'Marco' tepki verdi, uyuşturucu zanlılarının 'kahve' önlemi işe yaramadı - Son Dakika

'Marco' tepki verdi, uyuşturucu zanlılarının 'kahve' önlemi işe yaramadı

ADANA'da narkotik polisinin uygulama noktasında durdurduğu midibüsün depo bölümünde, narkotik dedektör köpeği 'Marco'nun tepki vermesiyle 38 kilo 780 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin, narkotik köpekleri yanıltması için uyuşturucu maddelerin yanına paketler içerisinde kahve de yerleştirdiği görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüksek miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, şüpheli araçları inceledi. Çalışma kapsamında İncirlik Park Alanı'nda durdurulan bir midibüste özel eğitimli narkotik dedektör köpek 'Marco' ile arama yaptı. Marco'nun aracın depo bölümüne tepki vermesiyle yapılan aramalarda 82 ayrı pakette toplam 38 kilo 780 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin, narkotik köpeklerinin koku almasını engellemek için uyuşturucu maddelerin yanına paketler içerisinde kahve de yerleştirdikleri öğrenildi. Konuyla ilgili Y.A. (20) ile H.S. (24) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. ile H.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.