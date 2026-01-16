Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye\'de öğrenciler karnelerini aldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.
Adana'da 1560 okuldaki 505 bin 25 öğrenci karne aldı.
Vali Yardımcısı Hasan Balcı, merkez Seyhan ilçesindeki Öğretmen Ayfer Doğruol İlkokulunda düzenlenen törene katılarak öğrencilere karnelerini verdi.
Öğrencilere çeşitli hediyeler de veren Balcı, onlarla sohbet etti.
Törene, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da katıldı.
Mersin
Mersin'de de yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Erdemli ilçesindeki Şehit Halil Şahin İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Celil Mutlu İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Özdemirci ve şehit aileleri katıldı.
Vali Toros, resmi açılışlarını da gerçekleştirdiği iki okulda öğrencilere karnelerini verdi.
Törenin ardından şehitlerin anısına okulların bahçesine zeytin fidanı dikildi.
Hatay
Hatay'da da 1515 okulda 374 bin 186 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Vali Mustafa Masatlı, Altınözü ilçesinde Atatürk Ortaokulunda düzenlenen törene katılarak öğrencilere karnelerini verdi.
Osmaniye
Osmaniye'de 460 okulda 149 bin öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Eskişehir Valiliğine atanan Vali Erdinç Yılmaz, Mehmet Akif İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.
Vali Yılmaz, öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.
