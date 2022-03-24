Adana'nın başarılı sporcuları bir araya geldi - Son Dakika
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Adana'nın başarılı sporcuları bir araya geldi

24.03.2022 09:39
Adana'nın başarılı sporcuları bir araya geldi

Adana'da, farklı branşlarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda yer alan sporcular ve antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Adana'da, farklı branşlarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda yer alan sporcular ve antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yemekte bir araya geldi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, programda yaptığı konuşmada, etkinliği son 3 ayda kenti ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil eden sporcuların bir araya gelmesi, tanışması ve kaynaşması için yaptıklarını belirtti.

Şehrin değerli sporcularını herkesin tanımasını istediklerini vurgulayan Çintimar, "Bu şehirde spor ve gençlik adına çok güzel çalışmalar var. Bu çalışmaları da çocuklarımız madalyalarıyla taçlandırmaktadır. Elbette ki bunu sadece Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bizler değil, tüm paydaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Tüm kulüplerimiz, yerel yönetimlerimiz, il temsilciliklerimiz bu gayretin ve çabanın içerisinde varlar. Onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum. Buradaki herkes birbirinden kıymetli. Öyle şampiyon çocuklarımız var ki bu şehirde birçok insan onların farkında bile değil. Önce camia olarak biz birimize sahip çıkacağız, birbirimizin kıymetini bilip, destekleyeceğiz." diye konuştu.

Özhilal Kick Boks Spor Kulübü antrenörü İbrahim Pıtırlı da antrenör ve sporculara verdiği destekten dolayı Çintimar'a teşekkür ederek plaket verdi.

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gençlik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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