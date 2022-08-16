Yürek yakan ölüm! 4. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Yürek yakan ölüm! 4. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

16.08.2022 23:46

Almanya'dan Adana'ya tatile gelen ailesiyle misafirliğe gittiği evin 4. katındaki balkonundan düşen çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanda Almanya'dan ailesiyle birlikte akrabalarının yanına tatile gelen gelen Alkas Arı (7), 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düştü.

4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaldırımdaki çalıların yavaşlattığı Alkas, ağır yaralandı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Alkas ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Alkas'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YORUMLAR
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4'üncü kattan düşen 7 yaşındaki Alkas, ağır yaralandı (2) 4'üncü kattan düşen 7 yaşındaki Alkas, ağır yaralandı (2) Dördüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı Dördüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Kaynak: AA

Belediye evleri mahallesi, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürek yakan ölüm! 4. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yürek yakan ölüm! 4. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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