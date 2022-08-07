Adana'da bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

07.08.2022 20:50
Adana'da bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Özgür B'nin kullandığı 01 AJH 722 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ali İhsan Yalçıner'e (70) çarptı.

Kazada Yalçıner ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yalçıner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Özgür B. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Ali İhsan Su, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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