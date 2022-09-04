Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

04.09.2022 16:24

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Buruk Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 5 arazöz ve personelle müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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