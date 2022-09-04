Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Buruk Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 5 arazöz ve personelle müdahale edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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