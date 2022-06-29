Adana'nın ünlü tatlıcısı Kadayıfçı Olcay'ı kurşuna dizen katilin ilk vukuatı değilmiş! Ağabeyini de pompalı tüfekle öldürmüş - Son Dakika
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Adana'nın ünlü tatlıcısı Kadayıfçı Olcay'ı kurşuna dizen katilin ilk vukuatı değilmiş! Ağabeyini de pompalı tüfekle öldürmüş

29.06.2022 10:33

Adana'da "Kadayıfçı Olcay" olarak bilinen tatlıcı Olcay Tekin'i "intikam" için öldürdüğünü söyleyen Arif Okumuş'un geçmişte, henüz yetişkin yaşta değilken ağabeyi Engin Okumuş'u da pompalı tüfekle öldürdüğü ortaya çıktı.

Adana'da 'Kadayıfçı Olcay' diye tanınan tatlıcı dükkanı sahibi Olcay Tekin 11 Mayıs günü imalathanesine geldi. İş yerinde bir süre duran Olcay Tekin daha sonra sohbet etmek için komşusunun tamirhanesine gitti. Ünlü tatlıcı, sandalyede oturduğu sırada iş yerinin karşısında bulunan kebapçıdan bir kişi gelerek "Olcay" diye seslendikten sonra tabancayla 7 el ateş etti.

ŞÜPHELİLER MOTOSİKLETLE KAÇTI

Olcay Tekin, vücuduna isabet eden 5 mermiyle ağır yaralanırken, şüpheli motosiklete binerek kaçtı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren tatlıcı Tekin, Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

DAHA ÖNCE DE ABİSİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRMÜŞTÜ

Silahlı saldırının düzenlendiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, katil zanlısının 20 Ekim 2017 tarihinde ağabeyi Engin Okumuş'u (25) pompalı tüfekle vurarak öldüren Arif Okumuş olduğunu tespit etti. O tarihte 15 yaşında olan katil zanlısı Arif Okumuş'un ağabeyini ailesine ve kendisine şiddet uyguladığı için çıkan tartışma sonucu öldürdüğü öne sürmüştü. Katil zanlısının bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi.

ZANLININ EVİNDEN ÇOK SAYIDA MERMİ VE ÇELİK YELEK ÇIKTI

Katil zanlısının kimliğini tespit eden polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Cinayet ekipleri yaptığı araştırmada Arif Okumuş'un cinayetten sonra bir çiftlik evine gittiğini, daha sonra da Mersin'de bir evde gizlendiğini belirledi. Mersin polisiyle birlikte ortak operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda Arif Okumuş sevgilisi Fatma B. (22) ve arkadaşı Halit D. (23) ile yakalandı. Katil zanlısının saklandığı evde yapılan aramada cinayette kullanıldığı düşünülen tabanca, bin 850 mermi, 3 çelik yelek, 4 şarjör, sahte kimlik, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi.

"BU CİNAYETİN AZMETTİRİCİSİ OLCAY'DI"

Arif Okumuş'un, ünlü tatlıcıyı mart ayında pusuya düşürülerek öldürülen Kayhan Erkara'nın intikamı için öldürdüğünü söylediği öne sürüldü. Okumuş, "Kayhan arkadaşımdı. O, otomobil içinde çapraz ateşe tutularak 6 yaşındaki kızının gözü önünde öldürüldü. Bu cinayetin azmettiricisi Olcay'dı. İntikam için yaptım" dedi. Arif Okumuş'un sevgilisi Fatma B., "Ben arandığını bilmiyordum" derken Halit D. ise "Sadece ziyaretine gittim. Olayla ilgilim yok" diye kendisini savundu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Arif Okumuş, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklanırken diğer iki zanlı 'suçluyu kayırma' ve 'yardım ve yataklık' suçlarından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'nın ünlü tatlıcısı Kadayıfçı Olcay'ı kurşuna dizen katilin ilk vukuatı değilmiş! Ağabeyini de pompalı tüfekle öldürmüş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'nın ünlü tatlıcısı Kadayıfçı Olcay'ı kurşuna dizen katilin ilk vukuatı değilmiş! Ağabeyini de pompalı tüfekle öldürmüş - Son Dakika
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