Adana\'nın Yeni Valisi Yavuz\'dan Sert Mesaj

Göreve başlayan Adana Valisi Mustafa Yavuz," Hukukun çizdiği sınırların dışına çıkan hiçbir yapı, kişi ya da oluşuma karşı en küçük bir müsamahaya dahi yer verilmeyecek" diyerek suç işleyeceklere net mesaj verdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Adana Valisi olarak atandı. Bugün görevine başlayan Vali Yavuz, valilik personeli tarafından karşılandı. Karşılama sonrasında makama geçen Vali Yavuz'un ilk mesajı ise suçlulara taviz verilmeyeceği oldu.

Vali Mustafa Yavuz açıklamasında, "Adaleti rehber edinen, liyakati ölçü alan, disiplini esas kılan ve gönül birliğiyle harmanlanmış bir anlayışla ilimizi her alanda daha ileriye taşımak olacaktır. Bu çerçevede, kararlılıkla ifade etmek isterim ki en temel önceliğimiz, her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almak, Adana'mızda huzur ve güven iklimini kalıcı kılmaktır. Bu doğrultuda hukukun çizdiği sınırların dışına çıkan hiçbir yapı, kişi ya da oluşuma karşı en küçük bir müsamahaya dahi yer verilmeyecek, kamu düzeni ve güvenliği kararlılıkla korunacaktır. Suçla mücadelenin yalnızca kolluk tedbirleriyle sınırlı olmadığı bilinciyle; sorunların kaynağına inen, gençlerimizi suça iten sebepleri ortadan kaldırmayı hedefleyen, mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşımızla temas eden bütüncül bir anlayışla, tüm kurumlarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde hareket edeceğimizi özellikle belirtmek isterim" diye konuştu.

Vali Yavuz, daha önce Adana'da kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. - ADANA