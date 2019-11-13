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Adana polisinden, kan ve ilik bağışı

7 saat önce

Adana polisinden, kan ve ilik bağışıAdana İl Emniyet Müdürlüğü, lösemili çocuklara destek vermek amacıyla kan ve ilik bağışı yaptı.

Adana polisinden, kan ve ilik bağışı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, lösemili çocuklara destek vermek amacıyla kan ve ilik bağışı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü içerisinde düzenlenen kan ve ilik bağışı törenine, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve şube müdürleri ve çok sayıda polis katıldı. 300 polis, lösemili çocuklara destek vermek amacıyla kan ve ilik bağışı yaptı. Törende Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bağış yaparak kampanyaya destek verdi.

Bugünün çocuklarının ülkenin ileride geleceğini olduğunu söyleyen Aktaş, Hasta evlatlarımıza bir umut olabilirsek ne mutlu bize. Adana polisi olarak, onların hep yanında olmaya devam edeceğiz dedi.

Konuşmaların ardınran Başkan Saygılı, kampanyaya destek veren polis müdürlerine plaket verdi.

Adana polisinden, kan ve ilik bağışı

Emniyet Müdürlüğü, Zafer Aktaş, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:35 Kaynak: DHA
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