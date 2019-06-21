Adana Sakıp Sabancı Ortaokulu'nun başarılı mezunlarına ödül verildi

Sabancı Vakfı'nın başarılı öğrencileri teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği ödül programları kapsamında verilen "Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri", 20 Haziran Perşembe günü düzenlenen törende Sakıp Sabancı Ortaokulu'ndan ilk üç dereceyle mezun olan öğrencilere takdim edildi.

Sabancı Vakfı'nın temellerini attığı ilk eğitim kurumlarından biri olan Sakıp Sabancı Ortaokulu'nun 2018-2019 yılı mezunlarından okulunu birincilikle tamamlayan Tutku Özdeniz'e 25, ikincilikle mezun olan Kıymet Besler'e 15 ve üçüncülükle tamamlayan Arda Abakay'a 10 Cumhuriyet altını ve başarı sertifikaları verildi. Dereceyle mezun olarak Sakıp Sabancı Eğitim Ödülü alan üç öğrenci lise öğrenimleri boyunca da Sakıp Sabancı Başarı Bursu ile destekleniyor. Sabancı Vakfı tarafından başlatılan ödül programları kapsamında aralıksız 25 yıldır öğrencilere eğitim, sanat ve spor alanlarında ödüller veriliyor.

Törende konuşma yapan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Vakfın kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin dört bir yanında aralarında Sakıp Sabancı Ortaokulu da bulunan eğitim kurumları, öğretmenevleri, öğrenci yurtları, kültür merkezleri, sosyal ve spor tesisleri gibi 120'yi aşkın kalıcı eser inşa edildi. Temellerini attığımız ilk eğitim kurumlarından biri olan Sakıp Sabancı Ortaokulu'nun bu yılki mezunları olan siz sevgili gençlerin geleceğe emin ve başarılı adımlar atacağınıza gönülden inanıyorum. Bugün eğitim hayatınızda başarılı olmanın yanında iyi insan olmanın, iyi dostluklar kurabilmenin, farklılıkları kucaklamanın da önemini bilmenizi isterim. Eğitim hayatlarında önemli bir dönemi tamamlayan mezunlarımızı kutluyor ve yeni bir döneme doğru uğurluyoruz. Sabancı Vakfı olarak, sizleri yetiştiren değerli öğretmenlerimize ve ailelerinize de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.