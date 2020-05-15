ADANA Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu - Son Dakika

ADANA Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu

Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulunduAdana'da Seyhan Nehri'nde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu Adana'da Seyhan Nehri'nde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu. Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Yolu üzerinde Seyhan Nehri kıyısında bulunan bir otelin çalışanları, suda ceset olduğunu görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Can- Kur ekipleri, nehirde sürüklenen kadın cesedini, bot yardımıyla kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, kimlik tespiti için otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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