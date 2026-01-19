Adana Valisi Mustafa Yavuz görevine başladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana Valisi Mustafa Yavuz görevine başladı Açıklaması

Adana Valisi Mustafa Yavuz görevine başladı Açıklaması
19.01.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adana Valiliğine atanan Mustafa Yavuz, görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adana Valiliğine atanan Mustafa Yavuz, görevine başladı.

Yavuz, Valilik bahçesinde düzenlenen törende vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu kurumlarının yöneticileri tarafından karşılandı.

Katılımcıları ve tören mangasını selamlayan Yavuz, daha sonra makamında gazetecilere açıklama yaptı.

Yavuz, Karabük Valiliğinin ardından Adana'da görevlendirildiğini belirterek, "Bu göreve bizleri layık gören ve bu şehrin güzel insanlarına hizmet etme fırsatı veren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı'mız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Geçmişte Adana'da vali yardımcısı ve Seyhan Kaymakam Vekili olarak görev yaptığını anımsatan Yavuz, kente bir kez daha hizmet edecek olmanın kendisi için iftihar vesilesi olduğunu söyledi.

"Bu kadim şehir, büyük bir potansiyele sahiptir"

Vali Yavuz, kentin her köşesine hizmet götürme kararlılığında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Toroslar'ın eteğinden Çukurova'nın bereketli ovalarına uzanan bu kadim şehir, köklü tarihi, güçlü kültürü, bereketli toprakları, sıcak ve cana yakın insanlarıyla büyük bir potansiyele sahiptir. Bizim görevimiz, bu potansiyeli daha da güçlendirmek, adaleti rehber edinen, liyakati ölçü alan, disiplini esas kılan ve gönül birliğiyle harmanlanmış bir anlayışla ilimizi her alanda daha ileriye taşımak olacaktır."

"Kamu düzeni ve güvenliği kararlılıkla korunacaktır"

Huzur ve güvenliğin önemini vurgulayan Yavuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Kararlılıkla ifade etmek isterim ki en temel önceliğimiz, her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alarak Adana'mızda huzur ve güven iklimini kalıcı kılmaktır. Bu doğrultuda, hukukun çizdiği sınırların dışına çıkan hiçbir yapı, kişi ya da oluşuma karşı en küçük bir müsamahaya dahi yer verilmeyecek, kamu düzeni ve güvenliği kararlılıkla korunacaktır. Suçla mücadelenin yalnızca kolluk tedbirleriyle sınırlı olmadığı bilinciyle, sorunların kaynağına inen, gençlerimizi suça iten sebepleri ortadan kaldırmayı hedefleyen, mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşımızla temas eden bütüncül bir anlayışla, tüm kurumlarımızla güçlü bir işbirliği içerisinde hareket edeceğimizi özellikle belirtmek isterim."

Vali Yavuz, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunu temel yönetim anlayışı olarak benimsediklerini, başta dezavantajlı vatandaşlar olmak üzere tüm kesimlerin yanında olacaklarını anlattı.

Proje odaklı bir yaklaşımla hareket edeceklerini dile getiren Yavuz, şehrin acil meseleleri hızlı şekilde ele alacaklarını ve ortak iradeyle etkili çözümler üreteceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Adana Valiliği, Mustafa Yavuz, Güvenlik, Valilik, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Valisi Mustafa Yavuz görevine başladı Açıklaması - Son Dakika

Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın aracına saldırı düzenlendi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Manchester United’dan transfer yaptı Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı
İrfan Can Kahveci’den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması İrfan Can Kahveci'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması

18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 18:41:24. #7.11#
SON DAKİKA: Adana Valisi Mustafa Yavuz görevine başladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.