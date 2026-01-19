Adana Valisi Mustafa Yavuz görevine başladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adana Valiliğine atanan Mustafa Yavuz, görevine başladı.

Yavuz, Valilik bahçesinde düzenlenen törende vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu kurumlarının yöneticileri tarafından karşılandı.

Katılımcıları ve tören mangasını selamlayan Yavuz, daha sonra makamında gazetecilere açıklama yaptı.

Yavuz, Karabük Valiliğinin ardından Adana'da görevlendirildiğini belirterek, "Bu göreve bizleri layık gören ve bu şehrin güzel insanlarına hizmet etme fırsatı veren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı'mız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Geçmişte Adana'da vali yardımcısı ve Seyhan Kaymakam Vekili olarak görev yaptığını anımsatan Yavuz, kente bir kez daha hizmet edecek olmanın kendisi için iftihar vesilesi olduğunu söyledi.

"Bu kadim şehir, büyük bir potansiyele sahiptir"

Vali Yavuz, kentin her köşesine hizmet götürme kararlılığında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Toroslar'ın eteğinden Çukurova'nın bereketli ovalarına uzanan bu kadim şehir, köklü tarihi, güçlü kültürü, bereketli toprakları, sıcak ve cana yakın insanlarıyla büyük bir potansiyele sahiptir. Bizim görevimiz, bu potansiyeli daha da güçlendirmek, adaleti rehber edinen, liyakati ölçü alan, disiplini esas kılan ve gönül birliğiyle harmanlanmış bir anlayışla ilimizi her alanda daha ileriye taşımak olacaktır."

"Kamu düzeni ve güvenliği kararlılıkla korunacaktır"

Huzur ve güvenliğin önemini vurgulayan Yavuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Kararlılıkla ifade etmek isterim ki en temel önceliğimiz, her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alarak Adana'mızda huzur ve güven iklimini kalıcı kılmaktır. Bu doğrultuda, hukukun çizdiği sınırların dışına çıkan hiçbir yapı, kişi ya da oluşuma karşı en küçük bir müsamahaya dahi yer verilmeyecek, kamu düzeni ve güvenliği kararlılıkla korunacaktır. Suçla mücadelenin yalnızca kolluk tedbirleriyle sınırlı olmadığı bilinciyle, sorunların kaynağına inen, gençlerimizi suça iten sebepleri ortadan kaldırmayı hedefleyen, mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşımızla temas eden bütüncül bir anlayışla, tüm kurumlarımızla güçlü bir işbirliği içerisinde hareket edeceğimizi özellikle belirtmek isterim."

Vali Yavuz, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunu temel yönetim anlayışı olarak benimsediklerini, başta dezavantajlı vatandaşlar olmak üzere tüm kesimlerin yanında olacaklarını anlattı.

Proje odaklı bir yaklaşımla hareket edeceklerini dile getiren Yavuz, şehrin acil meseleleri hızlı şekilde ele alacaklarını ve ortak iradeyle etkili çözümler üreteceklerini kaydetti.