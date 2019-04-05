Son Dakika Haberleri: Adanalı Sanatçıya Japon Gelin

Adanalı Sanatçıya Japon Gelin

40 dakika önce

Adanalı sanatçıya Japon gelin Sanatçı Rıza Akın Adana'da Japon Miho Shimotashiro ile dünya evine girdi Çiftin nikahını Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Zeydan Karalar kıydıADANA - Sanatçı Rıza Akın, Japon Miho Shimotashiro ile Adana'da dünya evine girdi Rıza Akın,...

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Adanalı sanatçıya Japon gelin
Sanatçı Rıza Akın Adana'da Japon Miho Shimotashiro ile dünya evine girdi
Çiftin nikahını Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Zeydan Karalar kıydı

ADANA - Sanatçı Rıza Akın, Japon Miho Shimotashiro ile Adana'da dünya evine girdi
Rıza Akın, İstanbul'da tanıştığı ve evlenmeye karar verdiği Miho Shimotashiro ile Adana'da Hadırlı Mahallesi'nde nikah kıydı. Nikah töreninden öne usta sanatçı Menderes Samancılar, Japon gelini temsili olarak bir kişiden istedi. Kız isteme merasiminin ardından nikah törenine geçildi. Akın ile Shimotashiro nikahını Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar kıyarken, çiftin nikah şahitliğini Menderes ve Funda Samancılar ile Doç. Dr. Alper Eken yaptı.
Rıza Akın nikah töreninde Japonların yöresel kıyafetini giydiği görüldü. Shimotashiro, Rıza Akın ile evlendiği için çok mutlu olduğunu söylerken Akın ise önce eşini Çin malı sandığını ancak az yakıyor diye şaka yaptıktan sonra Shimotashiro ile evlendiği için mutlu olduğunu iki kültürün birbirine benzediğini söyledi.
Menderes Samancılar da arkadaşlarına mutluluklar diledi. Nikah törenine ünlü yönetmen ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:46 Kaynak: İHA

Rıza Akın, Japon, Genel
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