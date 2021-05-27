Adapazarı Belediyesi, darbe dönemlerinde atanan başkanların fotoğraflarını panodan kaldırdı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı merkez ilçe belediyesi, 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 askeri darbelerinde cunta yönetimlerince atanan başkanların fotoğraflarını panosundan kaldırdı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 1960 ve 12 Eylül 1980 darbelerinde göreve getirilen 4 belediye başkanının fotoğraflarının kaldırıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Işıksu, paylaşımında, "Darbelerde belediye başkanı olarak atanan cuntacıların fotoğraflarını kaldırdık. Başbakanımız #AdnanMenderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ediyoruz. Tavrımız istikrardan, güçlü devlet ve güçlü milletten yana! Darbeci ve heveslilerinin tüm izlerini silmeye devam." ifadesini kullandı.