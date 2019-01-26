Adapazarı'nda Can Dostlar'a Sevgi Seli!

CAN DOSTLAR SEVGİSİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR!

Yönetmen Tuğçe Soysop ve oyuncular Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç, Taha Sönmezışık, Zeynep Ilgın Çelik, Arda Taşarcan, Alperen Efe Esmer, İkra Külahlıoğlu, İlknur Külahlıoğlu ve Duru Hoşver Agora AVM'de sevenleriyle buluştu. Ekip 'Can Dostlar'a gösterdikleri bu yoğun ilgiden ötürü herkese teşekkür etti.

Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un yaptığı, BKM yapımı 'Can Dostlar'ınsenaryosu Murat Kepez, Uğur Gövercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagehan Cemcir, Onur Ümit, Öner Ateş ve Pelin Serin'e ait. Filmin Ana Destekçisi ise "VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ".

Yapımcı: BKM – Necati Akpınar

Vizyon Tarihi: 18 Ocak

Yönetmen: Tuğçe Soysop

Senaryo: Murat Kepez, Uğur Gövercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagehan Cemcir, Onur Ümit, Öner Ateş, Pelin Serin

Oyuncular: Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç, Taha Sönmezışık, Arda Taşarcan, Alperen Efe Esmer, İkra Külahlıoğlu, İlknur Külahlıoğlu, Can Aydın, Duru Hoşver, Damla Ateş, Tuğçe Karabayır, Dilşah Demir, Doğan Akdoğan ve Ünal Yeter ve Onur Atilla