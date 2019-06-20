Adapazarı
'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla, Adapazarı Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler, yarın 14.00'te, Adapazarı Belediyesi önünde pilav ikramıyla başlayacak.
İlk programın ardından 16.30'da, Adapazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda, moderatörlüğünü Adapazarılı tarihçi Resül Narin'in üstlendiği, katılımcılar Prof. Dr. Enis Şahin
ve Prof. Dr. Sabahattin Özel'in "Adapazarı'nda Kuvayı Milliye Faaliyetleri ve Yunan İşgali" ve "Başkomutan Mustafa Kemal Paşa
'nın Adapazarı'na Gelişi ve Kurtuluşun İlk Yıl Dönümü" konularının işleneceği "Milli Mücadelede Adapazarı" kurtuluş paneli düzenlenecek.
Etkinlikler, Adapazarı Belediyesi önünde 18.00'de Yazar Fahri Tuna
'nın müellifi olduğu proje kapsamında, 30 liseli gencin katılacağı "Adapazarı Gençliği Yazarlarını Okuyor" adlı okuma etkinliğiyle devam edecek.
Son olarak ise akşam namazı sonrasında Şerefiye
Cami, Tozlu Cami ve Yeni Cami
'de ecdadın ruhuna mevlid-i şerif okunacak ve helva ikramı yapılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu
, şunları kaydetti:
"Bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri Adapazarı'nı bir daha tekrarlanmamak üzere düşmandan kurtaran, memleketimizin değerli evlatları Halit Molla ve İpsiz Recep başta olmak üzere kahraman ecdadımızla gurur duyuyor, kurtuluş muştusuyla daha mutlu yarınlar için çalışıyoruz. 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz programlarımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz."