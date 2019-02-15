Add Genel Başkanı Süheyl Batum: "Vicdanı ve Fikri Hür Nesiller Yetiştireceğiz"

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Süheyl Batum, CHP Kırşehir Seçim Bürosunu ziyaret etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Süheyl Batum, CHP Kırşehir Seçim Bürosunu ziyaret etti.



Ziyarette açıklamada bulunan Batum, vicdanı, fikri hür nesiller yetiştireceklerini söyledi.



Kentte ADD Kırşehir üyeleriyle bir dizi ziyaret gerçekleştiren Batum, "Halkçılık, Devletçilik Milliyetçilik, Cumhuriyetçilik sıkı sıkıya sarılmazsak varacağımız nokta bu. Bu milletin insanları yarınından emin olacak. "dedi. Vicdanı ve fikri hür nesil yetiştireceklerini söyleyen Batum, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Bu milletin çocukları, Halkçı, Milliyetçi, Bağımsızlıkçı, Laik, Devrimci, bir toplumun bireyleri olacak. Elimizden ne gelirse bizde onun için dolaşıyoruz. Bu ilkelerin tekrardan Türkiye'nin vazgeçilmez ilkeleri olması için çalışacağız. Hep birlikte diyoruz ki; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, bir milletin bireylerini oluşturacağız hep beraber."



ADD Kırşehir Şube Başkanı Birol Yurdugül, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan ve partililer Genel Başkan Batum'un ziyaretinde hazır bulundu. - KIRŞEHİR

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