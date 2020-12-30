Adı "casusluk faaliyetlerine" konu olan "Edirne kırmızısı" renginin logosu belirlendi - Son Dakika

Osmanlı döneminde Edirne'de üretilen rengin formülünün casusluk yöntemiyle elde edilip Avrupa'ya götürülmesi nedeniyle "efsane renk" olarak da bilinen Edirne kırmızısı için açılan yarışmaya katılan 703 eser arasından rengin logosu belirlendi.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, renge kurumsal kimlik kazandırmak amacıyla "Edirne kırmızısı" logo yarışması düzenlendi. Türkiye genelinde düzenlenen ödüllü logo yarışmasına 400'den fazla kişi 703 eserle başvurdu.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Caner Karavit, TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. öğretim üyesi İlter Alkan, TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. öğretim üyesi Zehra Atabey, TÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu öğretim görevlisi Kıvanç Ada ve Trakya Üniversitesi Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü Orkun Akman'dan oluşan seçici kurul özgünlük, temaya bağlılık, genel sunum, renk uyumu, estetik değer, eserin kompozisyonu ve tasarımı parametrelerini esas alarak değerlendirmesi sonucu Özkan Keçili'nin eseri logo olarak seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, üniversite olarak Edirne'nin kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Logonun belirlenmesiyle Edirne kırmızısıyla ilgili yürütülecek çalışmaların hızlanarak devam edeceğini ifade eden Tabakoğlu, yarışmanın Türkiye genelinde büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Edirne kırmızısının öyküsü

Dünya tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip olan "Edirne kırmızısı", 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak üretildi. Tuğla kırmızısının daha parlağı olarak nitelenen rengi elde eden ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustasının formülü casusluk yöntemleriyle elde edilerek Edirne'den Avrupa'ya taşındı.

Formül bir süre sonra Fransa'da üretilmeye başlanarak Avrupa'daki tekstil sanayinde yaygınlaştırılmasını sağladı.

Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde yer edinen renk, özellikle tekstil alanında önemli yer buldu. Edirne'de de elde edildikten sonra tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında kullanılan renk, aradan geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu. Yeniden doğduğu topraklara getirilen renk için seferber olan kent, Edirne kırmızısının popülerliğini artırmak için çaba gösteriyor.

Orkun Akman'ın araştırması sonrası 3 yıl gündeme getirilen Edirne kırmızısının kentte yaygınlaştırılması için başta devlet kurumları olmak üzere, birçok sivil toplum kuruluşu öncülüğünde çalışmalar başlatıldı.

Trakya Üniversitesi "Edirne kırmızısı" çalıştay ve uluslararası sempozyumları düzenledi. İngilizce yazılan "Muhteşem Edirne Kırmızısı - Dünyanın Kaderini Değiştiren Renk" adlı kitabın bir örneği de ABD'den getirilerek Trakya Üniversitesi Kütüphanesi'ne kazandırıldı.

Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü rengin elde edildiği bitkiyi toprakla buluşturdu.