Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor - Son Dakika

- Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin restore ederek yok olmaktan kurtardığı tarihi Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi olacak.

Denizli'nin tarihine tanıklık etmiş binaları yeniden şehre kazandıran Denizli Büyükşehir Belediyesi, restore ettiği Adil Beştaş Evi'ni Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi olmak üzere Türk Ocakları Derneği Şubesi'ne tahsis edecek. Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesinin restore ederek kente kazandırdığı tarihi Adil Beştaş Evi'nin Türk Ocakları Derneği Denizli Şubesi ile işbirliği yapılarak Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi olması konusu görüşüldü. Tarihi evde kurulacak Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi'nde, Denizli'nin tarihi sosyal yaşamı, kültürel yapısı, ekonomik imkanları ve kent kimliği akademik bir yaklaşımla değerlendirilerek, gençlerin sosyal ve kültürel bilinçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

İşbirliği protokolü yapılacak

Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 yıl önce Adil Beştaş Evi'nde güzel bir restorasyon çalışması yaptıklarını hatırlattı. Türk Ocakları Derneği'nin Türkiye'de milli şuur ve bilinç kazandırma anlamında gençliğe, geleceğe ve kimliğe sahip çıktığını kaydeden Başkan Zolan, "İnşallah yapacağımız işbirliği protokolü çerçevesinde güzel işler yapmak bizlere nasip olur" dedi.