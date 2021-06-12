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Adil Gevrek: Yeni Malatyaspor'un borcu 75 milyon lira - Son Dakika

Adil Gevrek: Yeni Malatyaspor'un borcu 75 milyon lira

12.06.2021 15:55
Adil Gevrek: Yeni Malatyaspor'un borcu 75 milyon lira, System.String[]

2021 Mali Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Adil Gevrek, borçlarının 75 milyon TL olduğunu açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un 2020- 2021 Mali Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Adil Gevrek, borçlarının 75 milyon TL olduğunu açıkladı.

Battalgazi Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen Mali Genel Kurulda konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, bir önceki sezon borçlarının 61 Milyon TL olduğunu hatırlatarak, 2020-2021 sezonu itibarıyla borçlarının 75 milyon TL olduğunu açıkladı. Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini ve futbolunda bu süreçten olumsuz etkilenen sektörlerden biri olduğunu dile getiren Başkan Gevrek, "Yayın gelirleri ödemelerin durduğu, futbolcuların ödemelerinde zorlandığımız bir yıl. 3 futbolcu tek taraflı sözleşmesini fesh etmiş. FIFA'da 3 dosyamız var ancak pandemi nedeniyle henüz sonuçlanmamış dosyamız yok. Açıklanan dosya olmadığı için oradaki borcumuz net değil" dedi.

Her mali kongrede borçların şeffaf şekilde açıklanmasına rağmen bazı gurupların art niyet aradığını ifade eden Gevrek, "Bazı insanlar halen farklı şeyler arıyor. Denetim firması tarafından tasdik edilmiş borcumuz bu. Biz bu borcu kendi açımızdan fazla görüyoruz ancak Süper Lig'deki rakiplerimize baktığımız zaman bize 'Bu da borç mu' diyorlar. Diğer takımların 300-400 milyon TL civarında borçları var" şeklinde konuştu.'SÜPER LİGLERDEKİ TAKIMLAR GİBİ ASLA DESTEK ALMADIK'Süper Lig'de mücadele eden birçok Anadolu takımın yayıncı kuruluş gelirleri ile ayakta durduğunu kaydeden Gevrek, "Süper Lig'de bir takımın mücadele etmesi yayın gelirleri olmadan imkansız. Malatya şehri olarak, takım olarak diğer süper liglerdeki takımlar gibi asla destek almadık. Zaman zaman Malatya Büyükşehir Belediyesi destek verdi ama genel anlamda şehre sahip çıkılmadı. Süper Lig'de olan diğer takımlar kadar destek almadık. Biz bu takımı Afrika'dan ve diğer ülkelerden getirdiğimiz genç oyuncuları 50 bin Dolar bonservisle 2 milyon Euro'dan fazla bir ücretle satarak kulübü yaşatmaya çalıştık. Her zaman böyle oyuncuları bulup gelirleri arttırmak adına çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.'YENİ MALATYASPOR, EN AZ BORCU OLAN İLK 5 KULÜPTEN BİRİ'Süper Lig'de yayıncı kuruluştan geride kalan sezonda 37 milyon TL'lik bir kesinti alamadıklarını ifade eden Başkan Gevrek, "Bugün 75 milyon TL borçtan bahsediyoruz, yapılan kesinti 37 milyon TL. Bu borç nasıl oldu diye soranlara bunların kanıtları var. Bakabilirler hepsine. Döviz kur farkı 25 milyon TL. Yeni Malatyaspor Kulübü en az borcu olan ilk 5 kulüpten biri. Yaklaşık 35 Milyon TL'lik tesisleşme yatırımına harcadık. Bunun altını çizerek söylüyorum evet borçlu kulübüz ama aynı şekilde yatırım yapan bir kulübüz" diye konuştu.'2'NCİ LİG'DEN, UEFA'YA KADAR GİDEN BİR SÜREÇ YAŞADIK'Kulüp olarak yeteri kadar destek alamadıklarını dile getiren Başkan Gevrek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 milyon taraftarımızın bunu bilmesi lazım. Kendi çabalarımızla Süper Lig'de mücadele etmeye çalışıyoruz. 7 yıl içinde inişler çıkışlar oldu. 2 ligden bu takımı alarak arkadaşlarımızla Allah da bizi mahcup etmedi, ikinci ligden birinci lige, oradan Süper Lige ve UEFA'ya kadar giden bir süreç yaşadık. Maalesef bu başarılar bir tarafa atılıyor. Futbolda vefa olmadığını da çok iyi biliyoruz. Fotoğrafın içinde sadece geçen sezon yaşanan sıkıntıyı görüyorlar. Dönüp, dolaşıp geçen sene yaşananları dile getiriyorlar. Maalesef bu birkaç gurup tarafından her zaman dile getirilen 'şeffaf değil bunlar' söylemi iyi niyetli değil. Buyurun kapılarımız açık her zaman istiyorsanız gelip görebilirsiniz. Bugüne kadar kendi şirketimizden daha fazla bu kulübün bir kuruşunun peşine düştük."

Adil Gevrek: Yeni Malatyaspor'un borcu 75 milyon lira
Adil Gevrek: Yeni Malatyaspor'un borcu 75 milyon lira
Adil Gevrek: Yeni Malatyaspor'un borcu 75 milyon lira
Adil Gevrek: Yeni Malatyaspor'un borcu 75 milyon lira
Adil Gevrek: Yeni Malatyaspor'un borcu 75 milyon lira
Adil Gevrek: Yeni Malatyaspor'un borcu 75 milyon lira
Adil Gevrek: Yeni Malatyaspor'un borcu 75 milyon lira
Adil Gevrek: Yeni Malatyaspor'un borcu 75 milyon lira
Adil Gevrek: Yeni Malatyaspor'un borcu 75 milyon lira
Adil Gevrek: Yeni Malatyaspor'un borcu 75 milyon lira

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Türk Lirası, Pandemi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adil Gevrek: Yeni Malatyaspor'un borcu 75 milyon lira - Son Dakika Spor


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