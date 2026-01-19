Adilcevaz'da Takla Atan Araçta 5 Yaralı - Son Dakika
Adilcevaz'da Takla Atan Araçta 5 Yaralı

19.01.2026 13:57
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobilin takla atması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolunun 13. kilometresindeki Aşağı Süphan köyü yakınlarında meydana geldi. İkram Yel yönetimindeki 51 KV 901 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan biri çocuk 5 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

