Adilcevazlı öğrenciler güreş müsabakalarında il birincisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Adilcevazlı öğrenciler güreş müsabakalarında il birincisi oldu - Son Dakika Spor

Adilcevazlı öğrenciler güreş müsabakalarında il birincisi oldu

6 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, güreş müsabakalarında il birincisi oldu.

Adilcevazlı öğrenciler güreş müsabakalarında il birincisi oldu, System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, güreş müsabakalarında il birincisi oldu.


Bitlis'te düzenlenen Okul Sporları Türkiye Şampiyonası ön seçmelerinde mücadele eden Adilcevaz Süphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri önemli başarılar elde etti. Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan 2019-2020 eğitim öğretim yılı A-B Grubu Serbest Güreş Müsabakalarında mücadele eden Adilcevaz Süphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bireysel başarılar elde ederken, takım halinde ise B Gençler kategorisinde il birincisi oldu.


Yapılan müsabakalar sonucunda Gençler A-B Grubu Serbest Güreş Müsabakalarında, Adilcevaz Süphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 80 kiloda Eren Karakış, 86 kiloda Ferhat Kurt, 92-110 kiloda Eren Üstün ve 125 kiloda Eren Bayıl birincilik başarısı elde ederken, 41-45 kiloda Hüseyin Subaşı, 51 kiloda Vefa Ergün, 65 kiloda Eren Savaş ve Seyhan Demirtaş ikinci, 41-45 kiloda Davut Vural, 48 kiloda Özkan Günay, 60 kiloda Mahmut Uçak, 71 kiloda Furkan Angişyan ve 79 kiloda Emre Kış ise üçüncülük elde etti.


Adilcevaz Süphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Hallaç, öğrencileri her türlü sportif etkinliklerde destekledikleri gibi güreş müsabakalarına da katılımlarını sağladıklarını belirterek, "Bitlis'te düzenlenen 2019-2020 eğitim öğretim yılı okul sporları Gençler A-B Grubu Serbest Güreş Müsabakalarında önemli sonuçlar elde ettik. Okulumuz Beden Eğitimi Öğretmeni Tufan Verme yönetiminde hazırlanan öğrencilerimizin bireysel ve takım olarak başarılar elde ederek okulumuza dönmesinin sevincini yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte daha fazla çalışarak daha iyi sonuçlar elde etmek ve öğrencilerimizin daha başarılı olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Öğrencilerimizi ve öğretmenimiz Tufan Verme'yi en kalbi duygularımızla tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİTLİS

Anadolu Lisesi, Adilcevaz, Bitlis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
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