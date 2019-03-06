Son Dakika Haberleri: Adıyaman 1954 Spor: 2 - Bergama Belediyespor: 0

Adıyaman 1954 Spor: 2 - Bergama Belediyespor: 0

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Bergama Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Adıyaman 1954 Spor: 2 - Bergama Belediyespor: 0, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Bergama Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadında Adıyaman 1954 ile Bergama Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 5. dakikasında Bergama Belediyespor oyuncusu Altan Aksoy'un ters vuruşuyla topu kendi kalesine attı. Adıyaman 1954 Spor 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca maçın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise Adıyaman 1954 Spor oyucusu İsmail Bulut'un 83. dakika attığı gol ile maç 2-0 oldu. Maçın ikinci yarısında başka gol gelmeyince maç 2-0 bitti.

Oynanan maçı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Vali Yardımcısı Adem Kaya, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç ve çok sayıda taraftar izledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:21 Kaynak: İHA

Altan Aksoy, Türkiye Futbol Federasyonu, Bergama, Adıyaman, Spor
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