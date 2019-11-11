Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, 175 bin fidan toprakla buluştu
Son Dakika Güncel Adıyaman'da, 175 bin fidan toprakla buluştu

Adıyaman'da, 175 bin fidan toprakla buluştu

6 saat önce

'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Adıyaman'da, 175 bin fidan toprakla buluştu.

Adıyaman'da, 175 bin fidan toprakla buluştu, System.String[]

'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Adıyaman'da, 175 bin fidan toprakla buluştu.


'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası ile gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ülke bırakmak adına yapılan fidan dikimleri Adıyaman'da da gerçekleştirildi. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları, öğrenciler ve birçok vatandaş merkeze bağlı Toptepe Köyünde fidan dikti.


Adıyaman'ın 27 farklı noktasında saat 11.11'de toplam 175 bin fidan dikimi yapıldı. Fidan diken protokol üyeleriyle vatandaşlar oldukça güzel zaman geçirdi.


Yapılan fidan dikimiyle alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, "Bugün Türkiye'nin 81 ilinde fidan dikimi yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası başlatıldı. 11 Kasım itibariyle saat 11.11'de Türkiye genelinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak. İlimizde de 27 lokasyonda 175 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu 11 milyon fidanı bütün vatandaşlarımız sahiplendi" dedi.


Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez ise, "Görüldüğü gibi bayram havası içerisinde son derece güze, son derece etkili bir faaliyet oldu. Bunun her yıl kutlanacak olması da ayrı bir güzellik gelecek nesillere örnek olmak açısıyla Böyle bir organizasyonun ulusal olması büyük bir gurur verici. Bu durum umarım diğer ülkelere de örnek olur" diye konuştu. - ADIYAMAN

İbrahim Ergüder, Süleyman Kılınç, Jandarma, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:38 Kaynak: İHA
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