Adıyaman'da 2 maganda yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da 2 maganda yakalandı

23.05.2022 10:53
Adıyaman'da 2 maganda yakalandı

Adıyaman'da, havaya rast gele ateş açan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da, havaya rast gele ateş açan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi yakınlarında 2 şahsın tabancayla havaya rast gele ateş ettiği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri aynı zamanda sokak ortasındaki boş kovanlarda da çalışma gerçekleştirdi. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında yakalanan 2 şahıs, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da 2 maganda yakalandı
Adıyaman'da 2 maganda yakalandı

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Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da 2 maganda yakalandı - Son Dakika


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